بالصور.. هدوء بشوارع طرابلس في ثاني أيام حظر التجول

شوارع طرابلس خالية من الحركة المرورية في ثاني أيام حظر التجول، الأربعاء 28 يوليو 2021. (مديرية أمن طرابلس)

تشهد شوارع العاصمة طرابلس، لليوم الثاني، حالة من الهدوء وسيولة غير مسبوقة في الحركة المرورية في مؤشر على استجابة المواطنين لقرار حكومة الوحدة الوطنية بشأن فرض حظر التجول لمدة أسبوعين للحد من تفشي وباء «كورونا».

ونشرت كل من مديرية أمن طرابلس ووزارة الداخلية صورًا لشوارع العاصمة، وهي خالية من حركة المركبات، اليوم الأربعاء، والدوريات الأمنية التي تجوب الشوارع لتنفيذ قرار حظر التجول. فيما أشاد مسؤولو مديرية أمن طرابلس وقسم المرور بالتزام المواطنين ووعيهم وحرصهم على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة، وتقيدهم بساعات الحظر المقررة.

وطالبت مديرية أمن طرابلس المواطنين في العاصمة وبقية مدن ليبيا بالبقاء في المنزل والخروج عند الضرورة حفاظًا على سلامتهم وارتداء الكمامات وعدم التصافح والتلامس وغسل اليدين باستمرار بالمادة الصابون واستعمال المعقم الخاص لقتل الفيروسات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وتجنب أماكن الازدحام والتجمعات في المآتم والمناسبات الاجتماعية وغيرها.

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كما طالبت المديرية كافة المواطنين بالالتزام بالمناشير والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة للحد من انتشار الوباء نظرًا للأوضاع التي تمر بها العاصمة وبقية المدن جراء تفشي سلالة فيروس «كورونا» المتحورة الهندية سريعة الانتشار، التي أدت إلى ارتفاع عدد المصابين خلال الأيام الأخيرة.

وقررت حكومة الوحدة الوطنية فرض حظر التجول لمدة أسبوعين في كل من بلديات المنطقة الوسطى، وبلديات طرابلس الكبرى، وبلديات الساحل الغربي، وبلديات الجبل الغربي، اعتبارًا من أمس الثلاثاء من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي.

وينص قرار مجلس الوزراء رقم (228) لسنة 2021 على أن «يستمر الحظر في كل يوم بعد انتهاء المدة المحددة ما لم يصدر قرار بتمديده أو بتعديله أو بإلغائه».

وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا إلى 243 ألفًا و470 حالة، منها 51 ألفًا و44 نشطة، و188 ألفًا و973 متعافى، و3453 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

شوارع طرابلس خالية من الحركة المرورية في ثاني أيام حظر التجول، الأربعاء 28 يوليو 2021. (مديرية أمن طرابلس)

شوارع طرابلس خالية من الحركة المرورية في ثاني أيام حظر التجول، الأربعاء 28 يوليو 2021. (مديرية أمن طرابلس)

شوارع طرابلس خالية من الحركة المرورية في ثاني أيام حظر التجول، الأربعاء 28 يوليو 2021. (مديرية أمن طرابلس)

شوارع طرابلس خالية من الحركة المرورية في ثاني أيام حظر التجول، الأربعاء 28 يوليو 2021. (مديرية أمن طرابلس)

شوارع طرابلس خالية من الحركة المرورية في ثاني أيام حظر التجول، الأربعاء 28 يوليو 2021. (مديرية أمن طرابلس)