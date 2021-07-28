وزارة الداخلية تدعم مديرية أمن أجدابيا بـ10 سيارات جديدة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأربعاء 28 يوليو 2021, 05:38 مساء
سيارات الشرطة التي سلمها وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم لمديرية أمن أجدابيا. (الإنترنت)

سلَّم وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية بحكومة الوحدة فرج اقعيم مديرية أمن أجدابيا 10 سيارات جديدة لتوزيعها على الأقسام والمراكز الأمنية عبر قسم الخدمات بالمديرية، في إطار الدعم المقدم من الوزارة للجهات التابعة للمديرية.

وأجرى وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم، صباح اليوم الأربعاء، زيارة إلى مديرية أمن أجدابيا للاطَّلاع على الأوضاع الأمنية بالمدينة والوقوف على أهم الاحتياجات الضرورية التي تحتاجها المديرية. 

وكان في استقبال اقعيم مدير أمن أجدابيا العقيد أحمد المسماري وعميد البلدية إبريك اقحيزان وعدد من مسؤولي وأعيان ومشايخ وحكماء المدينة.

 وقالت مديرية  أجدابيا إن أقعيم أجرى زيارة ميدانية لعدد من الأقسام ومراكز الشرطة التابعة للمديرية للنظر في العراقيل والاحتياجات التي تخص رجال الأمن، مشيرة إلى إشادته بجهودها في استتباب الأمن بالمدينة والحد من الجريمة وضبط المخالفين.

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