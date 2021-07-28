المنفي يصل الجزائر قادما من الكونغو

المنفي لدى وصوله مطار هواري بومدين في الجزائر، 28 يوليو 2021، (وكالة الأنباء الجزائرية)

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى الجزائر، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية تدوم يومين.

واستقبله في مطار هواري بومدين الدولي، رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وأمس الثلاثاء، أنهى المنفي زيارته الرسمية لجمهورية الكونغو برازافيل؛ حيث بحث مع الرئيس دينيس ساسو نغيسو، الذي يترأس لجنة الاتحاد الأفريقي الخاصة بالشأن الليبي، آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتعزيز نتائج مبادرات دول الجوار لإنهاء الأزمة الليبية.

ودعا المنفي الاتحاد الأفريقي إلى الاضطلاع بدوره تجاه ليبيا ودعمها لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام، مؤكدًا أن ذلك سينعكس على دول الجوار ودول القارة الأفريقية.