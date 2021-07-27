مليته للنفط: صعوبات مالية لعدم اعتماد الميزانية المالية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 يوليو 2021, 04:37 مساء
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ورئيس لجنة الإدارة لشركة مليته للنفط والغاز، محمد بن شتوان، 27 يوليو 2021. (مؤسسة النفط)

أطلع رئيس لجنة الإدارة المشغل لشركة مليته للنفط والغاز، محمد بن شتوان، الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على سير عمليات الشركة والصعوبات المالية التي تواجهها بسبب عدم اعتماد الميزانية المالية حتى الآن.

وحسب بيان صادر عن المؤسسة، جرى خلال لقاء صنع الله وشتوان «التطرق إلى الآثار الناجمة عن عدم اعتماد الميزانيات المطلوبة التي تحتاجها شركة مليته للنفط والغاز لتنفيذ مشاريعها المهمة، والتي ستدعم الاقتصاد الوطني».

كما جرت مناقشة مشروع القطع البحرية للتركيبين «أ،هـ» ونسبة الإنجاز في هذا المشروع الحيوي والتطور الحاصل به.

والأسبوع الماضي، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عادل جمعة، إن اعتماد الميزانية العامة للدولة 2021 سيمِّكن كل الجهات التابعة للحكومة من أداء مهامها على أكمل وجه، مشيرا إلى تخصيص مليار دينار لدعم المؤسسة الوطنية للنفط. 

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