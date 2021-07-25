الدبيبة يوجه بإعداد المقايسات اللازمة لصيانة قاعة الشعب في سبها

آثار الدمار على مبنى قاعة الشعب في مدينة سبها. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية تعليمات للجهات المختصة بضرورة إعداد المقايسات اللازمة لإعادة تأهيل وصيانة قاعة الشعب (سابقًا) في سبها لتستطيع المدينة الاستفادة منها، وذلك خلال تفقده المبنى الذي تعرض للتدمير نتيجة للحروب السابقة، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي للدبيبة.

ووصل الدبيبة صباح اليوم الأحد رفقة وزراء حكومة الوحدة الوطنية إلى مدينة سبها، حيث كان في استقباله بمطار المدينة نائبه رمضان أبوجناح وعدد من القيادات المحلية، لعقد الاجتماع العادي الخامس لمجلس الوزراء للعام الجاري، الذي عقد بإحدى قاعات جامعة سبها.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الدبيبة تفقد خلال الزيارة أوضاع المدينة والمشاريع المتوقفة بها رفقة نائبه رمضان أبوجناح.

وأشار الدبيبة، في كلمته خلال الاجتماع العادي الخامس لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، إلى أن ما تعانيه المنطقة الجنوبية «ما هو إلا نتاج سنوات من الحرب والانقسام» خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن وجود الحكومة بالكامل في مدينة سبها «دليل على عزمنا المضي لمساعدة الجنوب».

كما جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في مدينة سبها، التأكيد على أنه «لا حرب في ليبيا بعد اليوم في سبها ولا في غيرها»، والتزام الحكومة بتأمين المنطقة الجنوبية.

زيارة الدبيبة للمباني المتضررة في مدينة سبها. الأحد 25 يوليو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)

زيارة الدبيبة للمباني المتضررة في مدينة سبها. الأحد 25 يوليو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)