الدبيبة: ما يعانيه الجنوب ما هو إلا نتاج سنوات من الحرب والانقسام

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 يوليو 2021, 03:58 مساء
الدبيبة متحدثا خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس في مدينة سبها. الأحد 25 يوليو 2021. (لقطة من تلفزيون الوسط)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إن ما تعانيه المنطقة الجنوبية «ما هو إلا نتاج سنوات من الحرب والانقسام» خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن وجود الحكومة بالكامل في مدينة سبها «دليل على عزمنا المضي لمساعدة الجنوب».

كما جدد الدبيبة في كلمته خلال الاجتماع العادي الخامس لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المنعقد اليوم الأحد، في مدينة سبها، التأكيد على أنه «لا حرب في ليبيا بعد اليوم في سبها ولا في غيرها»، والتزام الحكومة بتأمين المنطقة الجنوبية.

وأشار الدبيبة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل الآن على استكمال خطتها الأمنية لدعم مديريات الأمن لمكافحة الجريمة والإرهاب في الجنوب وفي كل ليبيا وكذلك تأمين إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل في المنطقة الجنوبية.

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