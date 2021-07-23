بيان من بلدية سرت حول أزمة الوقود ومتى تنتهي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 يوليو 2021, 04:38 مساء
أحد ميادين مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بلدية سرت، موعد توفير الوقود في للبلدية بعد الأزمة التي حدثت خلال عطلة عيد الأضحى.

وقالت البلدية، في بيان الخميس، إنها تتابع موضوع الوقود، خاصة أن عطلة العيد وإقفال المستودع تسببا في تأخر وصول الوقود لسرت.

وأكد مدير الشركة الأهلية الناقلة، أن الوقود سيتوفر بشكل انسيابي ابتداءً من غد السبت، بعدما تم حجز أكثر من 25 سيارة وقود لمدينة سرت، تصل تباعاً.

- بلدية سرت: توفير كميات كبيرة من الوقود ثاني أيام العيد

والإثنين الماضي، دعت بلدية سرت إلى عدم التزاحم على محطات الوقود، قائلة: إنه سيتم توفيره بكميات كبيرة ثاني أيام عيد الأضحى.

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