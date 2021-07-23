الأرصاد: أجواء معتدلة شمالا.. ومرتفعة نسبيا غربا بداية من الأحد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 يوليو 2021, 10:33 صباحا
حالة الطقس المتوقعة (الجمعة 23 يوليو 2021). (بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تبقى الأجواء معتدلة على غالب مناطق شمال ليبيا، اليوم الجمعة وغدا السبت، مع تسجل ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا بداية من يوم الأحد.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة:
- الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الأحد بعد الظهر إلى جنوبية شرقية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية على أغلب المناطق الساحلية، وبين 35 و38 درجة على باقي المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- الطقس: السماء قليلة السحب.
- الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية، وتصل إلى 38 درجة على جالو والجغبوب.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- الطقس: السماء صافية.
- الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و40 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:
- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.
- الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هبوط نجوم أجدابيا والأنوار والوحدة من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الثانية
رياضة محلية
«رويترز»: ماكرون يغير هاتفه بعد فضيحة التجسس
دولى
(فيديو) انتهاء مباراة التعاون والأهلي بنغازي .. شاهد التسجيل عبر قناة الوسط
رياضة محلية
«دايملر» مستعدة للتحول بالكامل إلى تصنيع السيارات الكهربائية بحلول 2030
سيارات
ليبيا ورحلة البحث عن أول ميدالية أولمبية في طوكيو 2020
رياضة محلية
بين الإيقافات والغرامات المالية.. عقوبات كبيرة من «المسابقات» تجاه أندية الدوري
رياضة محلية
أكثر من نصف الراشدين في الاتحاد الأوروبي ملقحون بالكامل ضد «كوفيد-19»
دولى
عادات أهل فزان في عيد الأضحى.. «تزوليقة الأطفال» والاحتفال بختم القرآن
ليبيا
السرعة المفرطة «تحشر» سيارة على جسر في طرابلس
ليبيا
ثورة في عالم المال.. 15% رسوما ضريبية على الشركات الكبرى بداية 2023
اقتصاد
إعلان تفاصيل مواجهات الأسبوع الـ21 الساخن من مسابقة الدوري الليبي
رياضة محلية
بطاقات ذكية وروبوتات... الحج «الرقمي» يواكب العصر ويكافح الوباء
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: الصين تطرح سيارة سيدان أكثر فخامة