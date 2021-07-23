بلدية جادو تدعو عدة فئات لاجتماع طارئ لوضع خطة عمل وبرنامج وطني لمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 يوليو 2021, 01:16 صباحا
تطعيم أحد المواطنين ضد فيروس كورونا في جادو. (بلدية جادو)

دعت بلدية جادو عدة فئات من البلدية إلى اجتماع طارئ يعقد في السادسة مساء السبت المقبل لوضع خطة عمل وبرنامج وطني لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت البلدية في بيان، الخميس، إن هذه الدعوة للاجتماع سببها «ازدياد انتشار جائحة كورونا هذه الأيام في البلدية وازدياد الإصابات بمختلف القرى ولعائلات بكاملها وللارتفاع التصاعدي يوميا في المصابين، وفي ظل تزايد انتشار وتفشي وباء كورونا بأغلب المناطق والمدن الليبية ووصول بعض المناطق والمدن إلى تصنيف مناطق موبؤة».

وأضافت أن الاجتماع يأتي «بسبب النقص الشديد في الدعم المفترض لمراكز العزل من الجهات المختصة في الدولة خاصة إمدادت الأكسجين». ووجهت الدعوة كل من المجلس البلدي واللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في البلدية، وذلك إلى هذه الفئات:

- كافة النشطاء من الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني ومخاتير المحلات.

- الأطباء ومن العناصر الطبيبة والطبيبة المساعدة من داخل البلدية وخارجها، ورجال الأعمال، والمتطوعون من أصحاب سيارات النقل المتوسطة والصغيرة، والمتطوعين من فئة السائقين.

وأضاف البيان أن الدعوة تهدف لوضع «برنامج وطني تضامني وخطة عمل مشتركة لمساعدة البلدية ومركزي الفلترة والعزل بشكشوك لتقديم ما أمكن من الدعم لمواجهة الوباء والتخفيف من حدة انتشاره».

الاجتماع سيكون في مسرح المجمع الإداري بالبلدية وذلك يوم السبت المقبل 24 يوليو في السادسة مساء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، حسب البلدية التي شددت على ضرورة ارتداء الكمامات وجلوس المدعوين بكراسي المسرح متباعدي

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