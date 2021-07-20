السيسي وجونسون يؤكدان أهمية استمرار العملية السياسية في ليبيا وصولا للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 يوليو 2021, 07:49 مساء
السيسي وجونسون، (أرشيفية: الإنترنت)

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون آخر مستجدات الأوضات في ليبيا، وأهمية المضي قدمًا في العملية السياسية الانتقالية بهدف تسوية الأزمة بشكل نهائي، وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابي في موعده المرتقب نهاية العام الجاري.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، مساء اليوم الثلاثاء، حيث شدد الطرفان على ضرورة خروج المرتزقة و«الميليشيات» والقوات الأجنبية من ليبيا، والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامة مؤسساتها الوطنية؛ بما يقوض احتمالات تفشي الفوضى ويقطع الطريق على تدخلات القوى الخارجية، حسب بيان المتحدث باسم الرئاسة المصرية، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتناول الاتصال أيضًا أبرز ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة التعاون التجاري والاستثماري والصحي والأمني، وجهود مكافحة الإرهاب، فضلا عن تبادل وجهات النظر والتقدير بشأن آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تطورات قضية سد النهضة.

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