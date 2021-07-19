«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، ألا يتجاوز ارتفاع الموج 1.5 متر، اليوم الإثنين.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب.

- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

-ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر و1.50 متر.

- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة بين 26 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا خاصة على ساحل الجبل الأخضر.

- الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على الساحل من الخليج إلى شحات، وشمالية شرقية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر و1.50 متر.

- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة بين 26 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.