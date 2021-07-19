«بلدي وادي عتبة» يقرر إغلاق المؤسسات التعليمية 12 يوما وإلغاء صلاة العيد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 يوليو 2021, 10:53 صباحا
شعار المجلس البلدي وادي عتبة، (أرشيفية: الإنترنت)

قرر المجلس البلدي وادي عتبة إقفال جميع المؤسسات التعليمية ومراكز التحفيظ والمساجد 12 يوما، إضافة إلى إلغاء صلاة عيد الأضحى.

ووجه المجلس، في خطابه إلى الجهات الأمنية، أمس الأحد، بمنع الازدحام في الأسواق العامة والمحلات التجارية، ومنع المناسبات الاجتماعية مثل «الأفراح، والمآتم، وغيرهما».

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كما أشار إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني كجمعية الهلال الأحمر وغيرها، في التوعية والتثقيف بخطورة جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا ضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية من المواطنين.

وسجلت بلدية وادي عتبة 182 إصابة بفيروس كورونا منذ بداية شهر يوليو الجاري.

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