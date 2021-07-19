«بلدي زوارة» يلغي صلاة عيد الأضحى في المساجد تحسبا لانتشار «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 يوليو 2021, 12:23 صباحا
جانب من الاجتماع الطارئ للمجلس البلدي زوارة. (الإنترنت)

قرر المجلس البلدي زوارة، اليوم الأحد، عقب الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه مع كافة الإدارات الصحية والأجهزة الأمنية بخصوص تفاقم الوضع الوبائي، إلغاء صلاة عيد الأضحى المبارك.

كما أعلن المجلس في بيان صادر على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» إغلاقًا تامًا للمساجد والمقاهي والمطاعم والمصايف والقرى السياحية والصالات الرياضية وصالات المناسبات وأماكن التجمعات المغلقة لمدة عشرة أيام.

اجتماع طارئ
وكان المجلس البلدي لبلدية زوارة قد دعا مساء اليوم، الأحد لاجتماع طارئ بجميع الإدارات الصحية والأجهزة الأمنية بعد ازديادٍ واضح في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد. وأوضح عدد من الأطباء ومسؤولي قطاع الصحة خلال الاجتماع ان عدد الحالات المتزايد ينذرُ بموجة جديدة للفيروس هي الأسرع انتشارًا من سابقاتها.

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وأشار المجلس إلى أنه بعد  دراسة حيثيات الوضع، اتفق الحاضرون على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تحد وانتشار هذا الفيروس.

ارتفاع الإصابات
وتشهد ليبيا منذ بداية يوليو الجاري ارتفاعًا في عدد الإصابات اليومية بفيروس «كورونا». وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم تسجيل 4061 حالة جديدة أمس السبت، مقابل 2866 إصابة سجلها المركز يوم الجمعة، في أعلى حصيلة يومية سجلتها البلاد منذ بداية الجائحة في مارس 2020. وقال المركز إن نسبة الإصابات الموجبة بلغت 41%.

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