تحديد 8 ساحات عامة لصلاة العيد في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 يوليو 2021, 09:26 مساء
مدينة طبرق، (أرشيفية: الإنترنت)

حدد مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية طبرق، اليوم السبت، ثماني ساحات عامة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك الموافق يوم الثلاثاء 20 يوليو الجاري.

وقال المكتب في بيان، إنه تقرر تحديد عدة ساحات لأداء صلاة العيد بدلا عن ساحة واحدة؛ نظرا «لما تمر به البلاد من انتشار لفيروس كورونا المستجد».

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وشملت هذه الساحات: ساحة مسجد قباء (حي أشبيليا)، ساحة زيد بن حارثة (حي الحدائق)، ساحة الملعب البلدي، ساحة مسجد الرحمة (الحرية)، ساحة صلاح الدين (المطار القديم)، ساحة باب الزيتون، ساحة سوق السيارات (سوق النسر)، ساحة شارع فلسطين.

كما سمح البيان بصلاة العيد في المساجد التي تبعد عن الساحات العامة ولديها ساحة تصلح للصلاة.

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