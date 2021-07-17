21 ألف رأس أغنام و13 ألف عجل و3 آلاف إبل تصل إلى ليبيا استعدادًا لعيد الأضحى

خراف وصلت إلى بلدية البيضاء، 15 يوليو 2021. (المجلس البلدي البيضاء)

أعلنت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وصول آلاف من رؤوس الأضاحي إلى ليبيا خلال الفترة من أول مايو إلى 15 يوليو الجاري، شملت 21 ألفًا و410 رؤوس من الأغنام، و13 ألفًا و498 رأسًا من العجول، و3 آلاف و810 من الإبل.

وأوضحت الوزارة، الجمعة، أن هذا الأضاحي وصلت لغرض الذبح عبر منافذ الحجر البيطرى في كل من طرابلس وبنغازى ومصراتة والخمس؛ فقد وصل إلى بنغازي 8 آلاف رأس من الأغنام، و510 رؤوس من العجول وذلك من إسبانيا.

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فيما وصل إلى ميناء مصراتة 1896 رأسًا من العجول من أيرلندا، و2951 رأسًا من المجر، و2953 من إسبانيا، إضافة إلى 6 آلاف رأس أغنام من إسبانيا أيضا.

وفي ميناء الخمس، وصل 978 رأس أغنام من إسبانيا، و1394 عجلًا، وألف رأس أغنام من رومانيا، و800 عجل من الدولة ذاتها، أما من جيبوتي فوصل 3810 رؤوس إبل. أما في ميناء طرابلس فقد وصل 5432 رأس أغنام من إسبانيا، و2994 رأس عجول.