تسليم مئات الأضاحي لـ 3 بلديات لتوزيعها على الأسر محدودة الدخل (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 يوليو 2021, 10:19 صباحا
جانب من تسليم الأضاحي المقرر توزيعها على الأسر محدودة الدخل ببلدية البيضاء، 15 يوليو 2021. (المجلس البلدي)

وصلت مئات من أضاحي العيد إلى كل من بنغازي وشحات والبيضاء لتوزيعها على الأسر محدودة الدخل خلال الساعات الأخيرة الماضية، حسبما أكدت حكومة الوحدة الوطنية.

وقالت منصة «حكومتنا»، مساء الجمعة، إن الأضاحي (خراف) تأتي ضمن مبادرة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة لتوزيعها على المحتاجين ومحدودي الدخل، فقد استلم مجلس بنغازي البلدي 580 أضحية، كما استلمت بلدية شحات 208 أضحيات.

ويوم الخميس الماضي، استلم المجلس البلدي البيضاء 486 رأس «من ضمن ثلاثين ألف رأس أعلنت الحكومة سابقا عن اعتزام توزيعها على جميع البلديات».

ويوافق عيد الأضحى الثلاثاء المقبل؛ فيما قررت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن تكون إجازة العيد بداية من يوم الإثنين (وقفة عرفات) إلى الخميس المقبل. 

جانب من تسليم الأضاحي المقرر توزيعها على الأسر محدودة الدخل ببلدية البيضاء، 15 يوليو 2021. (المجلس البلدي)
جانب من تسليم الأضاحي المقرر توزيعها على الأسر محدودة الدخل ببلدية البيضاء، 15 يوليو 2021. (المجلس البلدي)
جانب من تسليم الأضاحي المقرر توزيعها على الأسر محدودة الدخل ببلدية البيضاء، 15 يوليو 2021. (المجلس البلدي)
جانب من تسليم الأضاحي المقرر توزيعها على الأسر محدودة الدخل ببلدية البيضاء، 15 يوليو 2021. (المجلس البلدي)
جانب من تسليم الأضاحي المقرر توزيعها على الأسر محدودة الدخل ببلدية البيضاء، 15 يوليو 2021. (المجلس البلدي)
جانب من تسليم الأضاحي المقرر توزيعها على الأسر محدودة الدخل ببلدية البيضاء، 15 يوليو 2021. (المجلس البلدي)
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