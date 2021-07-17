ليبيا تبحث آليات التعاون المشترك مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، سلامة إبراهيم الغويل، مع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، محمدى أحمد الني, 15 يوليو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الوطنية)

بحث وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية، سلامة إبراهيم الغويل، مع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، السفير محمدى أحمد الني، سبل تطوير وتعزيز سبل التعاون بين ليبيا والمجلس، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ويخدم المصلحة المشتركة بين الطرفين.

جاء ذلك لدى استقبال الني، بمكتبه الخميس، سلامة الغويل، إذ رحب الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بزيارة الوزير الليبي للمجلس، وأثنى على الدور المحوري لليبيا في العمل العربي المشترك.

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فيما قدم الوزير الليبي التهنئة للسفير محمدي الني في مناسبة توليه منصب الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، كما أكد دور المجلس في تطوير الاقتصادات العربية، وأهمية دوره في المرحلة المقبلة للدول العربية والعمل العربي المشترك.