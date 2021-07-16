الزناتي يفتتح مركزا للعزل الصحي بتاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 يوليو 2021, 09:59 صباحا
الزناتي يفتتح مركزا للعزل الصحي بتاورغاء، 15 يوليو 2021. (وزارة الصحة)

افتتح وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي، رفقة عميد بلدية تاورغاء ومدير مركز مصراتة الطبي مركزا للعزل الصحي بمدينة تاورغاء، مخصص لعلاج الحالات الحادة المصابة بالفيروس التاجي «كورونا».

وتبلغ السعة السريرية للمركز الجديد، سبعة وعشرون سريرا، خُصصت خمس أسرة منها للعناية الفائقة، وفق بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بموقع «فيسبوك».

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وسبق أن وجه الوزير خلال الفترة الماضية بتجهيز مركز العزل الصحي بمدينة تاورغاء، ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة لرفع السعة السريرية بأقسام العزل في ليبيا. وأمس الخميس، أجرى الوزير  زيارات تفقّدية لعدد من مراكز العزل الواقعة بالمنطقة الوسطى، رفقة عدد من المسؤولين بوزارة الصحة.

الزناتي يفتتح مركزا للعزل الصحي بتاورغاء، 15 يوليو 2021. (وزارة الصحة)
الزناتي يفتتح مركزا للعزل الصحي بتاورغاء، 15 يوليو 2021. (وزارة الصحة)
الزناتي يفتتح مركزا للعزل الصحي بتاورغاء، 15 يوليو 2021. (وزارة الصحة)
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