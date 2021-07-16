«مكافحة الأمراض» في سبها: تسجيل 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 يوليو 2021, 12:06 صباحا
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فرع سبها، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد المختبر المرجعي لصحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سبها، تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المختبر في بيان، الخميس، أنه استلم 139عينة جاءت نتيحة 46 منها سلبية، والباقي إيجابية، بواقع: 61 حالة جديدة و32 حالة مخالطة، وذلك بنسبة حالات موجبة بلغت 66.9%.

وجاءت تفاصيل الحالات التي وردت إلى المختبر كالآتي: في سبها سجلت 56 حالة، والزيغن حالة واحدة، وفي الشاطئ 19 حالة، وسمنو 7 حالات، وتمنهنت 8 حالات، وطرابلس حالة واحدة ومثلها في تراغن.

والخميس، سجّلت ليبيا 2555 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسب إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ليصل إجمالي الإصابات منذ مارس 2020 إلى 214 ألفًا و568 حالة، منها 28 ألفًا و960 نشطة، و182 ألفًا و359 متعافى، و3249 متوفى.

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