«المركزي»: الأحد والإثنين دوام عادي في المصارف التجارية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 يوليو 2021, 10:53 صباحا
مقر المصرف المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت إدارة الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، إن يومي الأحد والإثنين دوام عادي في جميع المصارف التجارية إلى الساعة الرابعة مساءً.

وأشارت إلى بدء العطلة يوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى، حسب ماورد في الرسالة الدورية رقم «8/2021»، المنشورة على صفحة المصرف في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأضافت الرسالة أن تمديد الدوام خلال الأسبوع المقبل من أجل تخفيف معاناة المواطنين وتسهيل إجراءاتهم، مؤكدة أن حوافز المرتبات لاتزال ترد إلى المصارف.

يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أعلنت أيام «الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس» المقبلة عطلة الوقوف بعرفة وعيد الأضحى في جميع المؤسسات والهيئات العامة.

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