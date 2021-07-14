مطالبات بإعادة تشغيل المراكز المهنية في البيضاء بعد أكثر من 10 سنوات على توقفها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 يوليو 2021, 04:27 مساء
من داخل المراكز المهنية المتوقفة في البيضاء. (بوابة الوسط)

طالب مشرفون على المراكز التدريبية المهنية في مدينة البيضاء بضرورة تشغيلها، معتبرين أن ذلك يفتح الطريق أمام توفير «فرص عمل لكثير من الشباب».

وتوقفت هذه المراكز عن العمل منذ أكثر من عشر سنوات جرّاء الظروف التي مرت بها البلاد، وتعد مصانع كاملة للآلات والمعدات لكن ينقصها توفير المواد الخام والأيدي العاملة.

وكانت هذه المراكز تستقبل مايقارب الـ1400 طالب خلال العام الواحد، من بينها ثلاثة مراكز تدريب لميكانيكا السيارات، والخراطة والنجارة بكامل آلاتها ومعداتها توقفت عن العمل لنقص المواد الخام.

ولايزال موظفون متطوعون يحرسون هذه المراكز دون أن يثنيهم عن ذلك توقف نشاطها، متعهدين بحراسة وحماية محتوياتها في مواجهة «حالات الفوضى والانفلات الأمني»؟

ويقول مشرفون على هذه المراكز إن تشغيلها يوفر على الدولة «عبء الاستيراد من الخارج»، الذي من شأنه «فتح منافذ للفساد في ظل الظرف الذي تعيشه البلاد الآن».
 

من داخل المراكز المهنية المتوقفة في البيضاء. (بوابة الوسط)
من داخل المراكز المهنية المتوقفة في البيضاء. (بوابة الوسط)
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