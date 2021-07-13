«الخارجية» تنفي استقالة المنقوش

وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، (أرشيفية: المكتب الإعلامي للخارجية)

نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ما أثير حول تقديم الوزيرة نجلاء المنقوش استقالتها.

وقالت إنها لاحظت انتشار العديد من «الشائعات العارية عن الصحة» على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، إضافة إلى ما تردد حول صدور قرارات تعيين مستشارين في السفارات، حسب بيان على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأكدت الوزارة عدم صحة هذه الأخبار، مضيفة أنها «تهدف إلى التشويش على عمل الوزارة»، ودعت إلى تحري الصدق والموضوعية في نقل مثل هذه الأخبار.

كما قال مصدر بالخارجية، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المنقوش في إجازة خارج ليبيا الآن لأسباب عائلية