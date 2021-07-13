استخراج 3 جثث مجهولة الهوية من مقابر جماعية في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 يوليو 2021, 12:08 مساء
فريق هيئة البحث عن المفقودين خلال انتشال جثث من مقبرة جماعية في ترهونة، 2 يونيو 2021. (صفحة الهيئة على فيسبوك)

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الثلاثاء، استخراج ثلاث جثث مجهولة الهوية من موقعين لمقابر جماعية عثر عليها أخيرا بالمشروع الزراعي «5 كيلو» بمدينة ترهونة.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن عمليات فرقها في البحث والاستكشاف مستمرة في المواقع المكتشفة في ترهونة، حسب البلاغات الواردة لها.

وخلال الأسابيع الأربع الماضية، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين اكتشاف ثلاث مقابر جماعية جديدة، أخرها أمس الإثنين.  ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه منظمات دولية على محاسبة المتورطين في المقابر الجماعية بترهونة.

- هيئة البحث على المفقودين: اكتشاف مقبرتين جديدتين في ترهونة

وفي يونيو، أكدت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أن اكتشاف مقابر جماعية في ترهونة «قد يُشكل دليلًا على جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية». وأضافت: «يساورني قلق بالغ من التقارير الأخيرة التي أفادت بالعثور على عدة مقابر جماعية في مدينة ترهونة وضواحيها في ليبيا»، مؤكدة أن مكتبها «تلقى معلومات موثوقة بشأن اكتشاف المقابر التي تضم رجالًا ونساءً وأطفالًا».

وزار السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، الخميس الماضي، مدينة ⁧‫ترهونة، حيث أكد من هناك التزام بلاده بالعقوبات المفروضة على «ميليشيات الكانيات»، مضيفًا أنها «‬⁩مسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وارتكاب الجرائم المروعة في حق المدنيين».

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