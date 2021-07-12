الزناتي يبحث تسليم إدارة بعض المستشفيات لشركات مصرية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 يوليو 2021, 08:34 مساء
وزير الصحة علي الزناني في لقائه مع السفير المصري لدى ليبيا محمد ثروت سليم، 12 يوليو 2021. (الوزارة)

اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناني بالسفير المصري لدى ليبيا محمد ثروت سليم، اليوم الإثنين، لبحث أوجه التعاون بين البلدين فيما يخص القطاع الصحي، ومنها تسليم إدارة بعض المستشفيات إلى شركات مصرية متخصصة.

وناقش الاجتماع عدة ملفات منها تفعيل مذكرات واتفاقيات التفاهم الصحي بين الجانبين، واستقدام العناصر الطبية والطبية المساعدة، والتعاون في مجال الرعاية الصحية الأولية، وتدريب العناصر الوطنية وخاصة في مجال التفتيش والتصنيع الدوائي والصيدلة، وفق بيان للوزارة.

كما تم التطرق إلى تسليم إدارة بعض المستشفيات إلى شركات مصرية متخصصة في إدارة وتشغيل المستشفيات، ووضع آلية لتسهيل إجراءات تأشيرة دخول المرضى للأراضي المصرية لغرض العلاج.

وفي نهاية الاجتماع، قدم وزير الصحة شهادة شكر وتقدير إلى وزارة الصحة المصرية ممثلة في الوزيرة هالة زايد، «امتنانًا على المجهودات المبذولة من الجانب المصري لدعم الجانب الليبي».

ورحب السفير المصري بزيارة الوزير الزناتي لمصر، وبتفعيل الاتفاقيات بين البلدين، وأكد على استعدادهم التام للتعاون في كافة المجالات.

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