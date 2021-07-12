مجلس النواب: لم نصوت على مشروع قانون الميزانية

جلسة سابقة لمجلس النواب بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في مارس الماضي. (الإنترنت)

نفى الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، تصويت المجلس على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

وأضاف في بيان اليوم الإثنين: «رجاء عدم الإنجرار وراء الإشاعات وعدد من الصفحات المزورة والوهمية التي تستخدم اسم مجلس النواب».

وتابع: «نُخلي مسؤوليتنا القانونية عن أي مواد تنشر بالحسابات الوهمية، وتتحمل أي مؤسسة مسؤولية أي أخبار أو مواد مغلوطة أو غير صحيحة تنشر من غير صفحاتنا الرسمية».

وبدأت ظهر اليوم أعمال الجلسة المغلقة لمجلس النواب برئاسة عقيلة صالح ونائبه الأول فوزي النويري، لمناقشة مشروع قانون الميزانية المقدم من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وتناقش الجلسة التقرير النهائي المقدم من لجنة التخطيط والموازنة بشأن مشروع القانون الذي تأجل طرحه للتصويت بسبب خلافات بين النواب والحكومة حول بنود الميزانية وقيمتها.