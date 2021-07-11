حالة الطقس المتوقعة (اليوم الأحد 11 يوليو 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 يوليو 2021, 09:33 صباحا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، الأحد، أن يبقي الطقس مستقرًا على معظم مناطق البلاد، واعتدال درجات الحرارة على مناطق الشمال مع رطوبة نسبية عالية على الساحل.

وحسب النشرة الرسمية الصادرة عن المركز، تسجل الحرارة ارتفاعًا تدريجىًا من بعد غد، الثلاثاء على مناطق الشمال الغربى .

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة
• الطقس: السماء صافية، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.
• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتحول يوم الثلاثاء شرقية إلى جنوبية شرقية.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 34 و39 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا يوم الثلاثاء.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مرادة
• الطقس: السماء صافية إلى ظهور سحب عابرة، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.
• الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و32 درجة مئوية على الساحل والجبل الأخضر، وبين 37 و38 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة
• الطقس: السماء صافية بوجه عام.
• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة .
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و45 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا بسيطًا يوم غد.

الكفرة- السرير- تازربو
• الطقس: السماء صافية إلى ظهور سحب عابرة.
• الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: بين 38 و41 درجة مئوية.

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