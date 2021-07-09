القطراني يبحث مع كوبيش دعم فتح حوار مجتمعي للوصول إلى المصالحة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 يوليو 2021, 08:30 مساء
لقاء القطراني وكوبيش، 9 يوليو 2021، (حكومة الوحدة الوطنية)

ناقش النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين القطراني ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش دعم الجهود الرامية لفتح حوار شامل بين كافة أطياف المجتمع للوصول الى المصالحة الوطنية، تضمن عودة الاستقرار.

كما تناول الطرفان دور الحكومة في ترجمة تطلعات الأمة الليبية من أجل ارساء السلام، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

ثم تطرقا إلى سبل دعم المسار الديمقراطي عبر تحمل الحكومة بكافة أجهزتها مسؤوليتها المناطة بها لتنفيذ الاستحقاق المتمثل في الانتخابات النيابية والرئاسية فور صدور القاعدة الدستورية والمصادقة عليها من قبل جهات الاختصاص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الأسبق
عربى
26 كولومبياً وأميركيان شاركوا في اغتيال رئيس هايتي
دولى
تحالف «فايزر/بايونتيك» يتجه لطلب التصريح لجرعة ثالثة من لقاح «كورونا»
دولى
المختبر المرجعي في مصراتة: أكثر من 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ليبيا
انتهاء المباراة .. تقدم الأخضر على الأهلي بنغازي (2-1) في الوقت القاتل (فيديو)
رياضة محلية
عكس التيار: هل الانتخابات في موعدها.. أم لا تزال بعيدة المنال؟
فيديو
كاركاتير خيري - هدايا الدبيبة!
كاريكاتير
سلامة: الفضل للسراج في طلب تقرير المراجعة المالية لحسابات «المركزي»
ليبيا
رسميا.. سان جيرمان يتعاقد مع راموس حتى 2023
رياضة عالمية
الكبير: «المركزي» سيدرس الملاحظات والتوصيات في تقرير المراجعة الدولية
ليبيا
السفير البريطاني خلال زيارته ترهونة: لندن ملتزمة بالعقوبات على «ميليشيات ...
ليبيا
فرض حالة طوارئ صحية في طوكيو طيلة الأولمبياد
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حصر دواء أميركي لـ«ألزهايمر» على فئة واحدة.. ما هي؟