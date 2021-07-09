كوبيش: مناقشة الوضع في ليبيا خلال جلسة بمجلس الأمن 15 يوليو

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 يوليو 2021, 01:11 صباحا
جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي. (أرشيفية: الإنترنت)

كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش أنه يعتزم مناقشة الوضع في ليبيا، بما في ذلك ما ملف الانتخابات وما يحدث في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع أعضاء مجلس الأمن الدولي بنيويورك 15 يوليو المقبل.

وأوضح كوبيش، في بيان الخميس، أن المجلس سيُعقد اجتماعا وزاريا برئاسة فرنسا «وفرصة أخرى لتحشيد دعم المجتمع الدولي لهذه الأهداف بالغة الأهمية التي وضعها الشعب الليبي لنفسه من أجل تنفيذها وتحقيقها».

وفيما يخص اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي أخيرا في جنيف، قال: «الاجتماع لم يشهد إخفاقاُ، لقد كانت جلسة مفيدة للغاية ناقشت الأفكار والمقترحات المختلفة التي ينبغي أن تسير بالبلاد نحو الانتخابات وسنواصل العمل مع الملتقى وتيسير اجتماعاته».

وواصل: «بمجرد أن ينتهي هذا الأسبوع، نود أن نرى استمرار عمل اللجنة التي تم إنشاؤها في جنيف للمضي قدماً في توحيد مختلف المقترحات وخلق بعض الأفكار حول كيفية العمل على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات».

وأشار إلى مسؤولية مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة عن «إعداد التشريعات اللازمة والعمل على إقرار القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات وكان هذا محور المناقشات التي أجريتها مع رئيسي هاتين المؤسستين» في الأيام الماضية. كما أشاد بعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في فتح عملية تسجيل الناخبين الاحد الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهاء المباراة .. تقدم الأخضر على الأهلي بنغازي (2-1) في الوقت القاتل (فيديو)
رياضة محلية
عكس التيار: هل الانتخابات في موعدها.. أم لا تزال بعيدة المنال؟
فيديو
كاركاتير خيري - هدايا الدبيبة!
كاريكاتير
سلامة: الفضل للسراج في طلب تقرير المراجعة المالية لحسابات «المركزي»
ليبيا
رسميا.. سان جيرمان يتعاقد مع راموس حتى 2023
رياضة عالمية
الكبير: «المركزي» سيدرس الملاحظات والتوصيات في تقرير المراجعة الدولية
ليبيا
السفير البريطاني خلال زيارته ترهونة: لندن ملتزمة بالعقوبات على «ميليشيات ...
ليبيا
فرض حالة طوارئ صحية في طوكيو طيلة الأولمبياد
دولى
كأس أوروبا: المنتخب الإنجليزي إلى النهائي للمرة الأولى على حساب الدنمارك
رياضة عالمية
تعرف على نتائج اليوم الأربعاء من الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
الدبيبة يقرر تخصيص 500 مليون دينار للبلديات من مخصص ميزانية التنمية
ليبيا
ترامب يقرر ملاحقة «فيسبوك» و«تويتر» و«غوغل»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«فولكس فاغن» تكشف عن منافس سيارات Tiguan الشهيرة (فيديو)