الداخلية تبحث تعزيز التعاون مع منظمة «يونتار»

لقاء بين مسؤولي الداخلية ومنظمة يونتار، 8 يوليو 2021، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحثت وزارة الداخلية سُبل تعزيز التعاون لمشترك مع منظمة «يونتار» التي تنضوي تحت مظلة الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في اجتماع عبر دوائر الاتصال المغلقة، ويأتي ضمن جهود متابعة أوجه التعاون والدعم المقدّم من المنظمات الإقليمية والدولية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وتناول الاجتماع التحضيري الأول لهذه المنظمة بحث سبل تعزيز وتوجيه الدعم الدولي المقدم لوزارة الداخلية ومناقشة طرق تفعيله.

وأكد أعضاء اللجنة المركزية بالوزارة مضيها قدمًا لتعزيز قدرات منتسبيها، وتطوير آليات عملها، والاستفادة من الخبرات الدولية.