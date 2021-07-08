أحوال الطقس اليوم: أجواء صافية في غالبية مناطق الشمال

سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء صافية ودرجات الحرارة معتدلة في غالبية مناطق الشمال، مع رطوبة نسبية عالية على الساحل.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن درجات الحرارة ستبقى مرتفعة على باقي المناطق.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق اليوم، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 36 و40 درجة مئوية على مناطق الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، وبين 36 و40 درجة مئوية على باقي المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية.



الكفرة - السرير- تازربو

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى بين 40 و43 درجة مئوية.