مفوضية الانتخابات تحتفل بانطلاق اللجنة التحضيرية لتأسيس الاتحاد النسائي الليبي العام

احتفالية بمناسبة انطلاق الجلسة التحضيرية لانتخاب الاتحاد النسائي العام على مستوى ليبيا. (الإنترنت)

نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء احتفالية بمناسبة انطلاق الجلسة التحضيرية لانتخاب الاتحاد النسائي العام على مستوى ليبيا. والذي يشرف عليه كل من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمنظمة الدولية للنظم الانتخابية.

حضر الاحتفالية رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح وعضوة المجلس الاستفادة رباب حلب وعضوة المنظمة الدولية للنظم الانتخابية ومندوبين عن بعثة الأمم المتحدة ومجلس الاعلى للدولة ووحدة دعم المرأة بالمجلس الرئاسي وحقوق الحريات لدعم المرأة وعدد من النساء الفاعلات على مستوى ليبيا.

الاتحاد النسائي الليبي

وعبرت رئيسة اللجنة التحضيرية للاتحاد في كلمتها عن سعادتها للعرس الانتخابي الذي يجمع نساء ليبيا ليكون أول مسار ديمقراطي حر يتم فيه توحيد الجهود على كل المسارات الديمقراطية.

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ومن جانبه أوضح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح أن الاتحاد النسائي الليبي يعد من المنظمات العريقة التي لها باع طويل في دعم المرأة الليبية وأضاف ان دور المفوضية هو دور داعم لهذا التوجه بدعمها للعملية الانتخابية التي ستنطلق منها لنيل حقوقها وواجباتها في هذا المجتمع للمشاركة في اتحاد القرار السياسي.

دور المنظمة

وأوضحت عضوة المنظمة الدولية للنظم الانتخابية في كلمتها دور المنظمة في إنشاء هذا الاتحاد بالتعاون مع اللجنة التحضيرية مند عام 2017.. والتنسيق في إنشاء النظام الأساسي للاتحاد واللوائح التنظيمية.

ومن جانبها أعربت مندوبة قسم المرأة لبعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا عن تمنياتها أن يكون الاتحاد فاعلا وعاملا في سبيل تقدم المرأة الليبية. وفي ختام الحفل تم تقديم عرض مرئي يوضح عمل اللجنة التحضيرية لتأسيس الاتحاد النسائي الليبي العام.

احتفالية بمناسبة انطلاق الجلسة التحضيرية لانتخاب الاتحاد النسائي العام على مستوى ليبيا. (الإنترنت)

احتفالية بمناسبة انطلاق الجلسة التحضيرية لانتخاب الاتحاد النسائي العام على مستوى ليبيا. (الإنترنت)