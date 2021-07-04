مجلس الدولة يحث مفوضية الانتخابات على استخدام منظومة تسجيل الناخبين في الاستفتاء على الدستور أولا

اجتماع سابق للمجلس الأعلى للدولة، يوم الأحد 14 مارس 2021. (المكتب الإعلامي للمجلس)

حث المجلس الأعلى للدولة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على استخدام منظومة تسجيل الناخبين «في الاستفتاء على مشروع الدستور أولا»، معلنا ترحيبها بالإعلان عن افتتاحها.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في وقت سابق اليوم الأحد، فتح منظومة تسجيل الناخبين إلى نهاية الشهر الجاري، داعية المواطنين إلى المبادرة بالتسجيل في سجلات الناخبين.

وشدد المجلس الأعلى للدولة، في بيان، بالخصوص على ضرورة التزام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بـ«الحيادية في إشرافها على الانتخابات»، لأن ذلك «سيكون له دور فاعل في انخراط الشعب الليبي في العملية الديمقراطية، وفي إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وبالتالي إنهاء المراحل الانتقالية والوصول بالبلد إلى مصادف الدول المستقرة».

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وأوضح رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية، أن عملية التسجيل في سجل الناخبين تجري عن طريق رسائل نصية عبر شبكتي «المدار» و«ليبيانا».

وأكد السايح توفير معلومات كاملة للمواطنين عن معايير تسجيل الناخبين ومراكز الانتخاب على موقع المفوضية، إضافة إلى إمكانية الاتصال المجاني بمركز الاتصال عبر رقم 1441.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات المفوضية الوطنية العليا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.