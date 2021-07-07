«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 يوليو 2021, 12:17 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية نشطة، مساء اليوم الأربعاء، على ساحل بنغازي.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن الرياح ستشمل غدًا الخميس ساحلي الخليج وشحات، وسرعتها 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة حرارة تتراوح بين 25 و26 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية على الساحل من درنة إلى طبرق، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على ساحل بنغازي، مساء اليوم، وتشمل الخليج وشحات غدا.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة تتراوح بين 25 و26 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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