«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على بنغازي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية نشطة، مساء اليوم الأربعاء، على ساحل بنغازي.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن الرياح ستشمل غدًا الخميس ساحلي الخليج وشحات، وسرعتها 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.

- البحر خفيف الموج.

- درجة حرارة تتراوح بين 25 و26 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.