دي مايو: ينبغي للعملية الانتخابية في ليبيا المضي قدما

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 يوليو 2021, 11:41 صباحا
وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو. (أرشيفية: آكي)

قال وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، إن العملية الانتخابية في ليبيا ينبغي أن تمضي قدمًا مع تطبيع الأوضاع الأمنية، موضحًا أنه «لا تزال هناك عقبات عديدة».

وأكد دي مايو، «أولوية» الاستقرار الدائم في ليبيا بالنسبة لإيطاليا، جاء ذلك في إحاطة برلمانية حول مشاركة إيطاليا بالبعثات العسكرية الدولية، أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وشدد دي مايو على أن العمل الدبلوماسي في ليبيا «أمر لا غنى عنه»، معقبًا: «ليبيا لم تعد دولة ممزقة، بسبب نزاع مسلح بل أمة ذات حكومة موحدة وشرعية، وإيطاليا ساهمت في هذه النتائج، سواء كان ذلك على المستوى الدولي أو من خلال تعزيز التعاون الثنائي».

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