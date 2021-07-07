مركز طبرق الطبي يستقبل شحنة من الأكسجين المسال

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 يوليو 2021, 10:33 صباحا
شاحنة محملة بالأكسجين المسال أمام مركز طبرق الطبي، 6 يوليو 2021، (صفحة المركز على فيسبوك)

استقبل مركز طبرق الطبي شحنة من الأكسجين المسال، تقدر بنحو ثمانية آلاف لتر مكعب.

وجاءت الشحنة من مصر، بعدما طلبتها وزارة الصحة في إطار اهتمامها بالمراكز والمستشفيات الصحية، ومن أجل التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

والأحد الماضي، أعلنت وزارة الصحة استقبال شاحنات من مصر محملة بمادة الأكسجين المسال، لتغطية حاجة القطاع الصحي من مستشفيات ومراكز صحية.

وأشارت إلى أن هذا الأمر سيكون باكورة التعاون المشترك بين البلدين، وتفعيلا لمذكرة التفاهم المشترك بين الوزارتين؛ لتطوير القطاع الصحي، وتدشينا لمرحلة جديدة للدفع بعجلة التقدم العلمي والفني، ورفع أداء الوزارتين.

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