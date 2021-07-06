نورلاند: «برلين 2» مرر رسالة قوية حول الحاجة إلى إجراء الانتخابات في موعدها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 يوليو 2021, 07:27 مساء
نورلاند يتحدث عبر وسائل الاتصال المباشر خلال حفل افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات، 4 يوليو 2021. (سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا)

قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن مؤتمر برلين الثاني مرر «رسالة قوية للغاية حول الحاجة إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، على النحو المبين من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي في 24 ديسمبر المقبل».

وخلص مؤتمر برلين الثاني إلى بيان ختامي تضمن 57 بندا، تمت إحالتها إلى مجلس الأمن، بينها التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، وإعادة التأكيد على ضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين الأول، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية الليبية، وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

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وتحدث نورلاند، عبر وسائل الاتصال المباشر، خلال حفل افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية الوطنية للانتخابات أول من أمس الأحد، عن وجود «شعور ملموس بالزخم الذي بدأ يتزايد الآن»، وفق ما نشرت السفارة الأميركية، اليوم الثلاثاء، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

والأحد، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات خلال افتتاح مركزها الإعلامي، فتح سجل الناخبين اعتبارا من الرابع وحتى 31 يوليو الجاري، وأشار رئيس المفوضية عماد السايح، إلى التسجيل عن طريق رسائل نصية عبر شبكتي «المدار» و«ليبيانا».

واعتبر المبعوث الأميركي ما يحدث اليوم في طرابلس، والعمل الذي تقوم به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمثابة «خطوة أقرب إلى تفعيل وتجسيد هذا الزخم في ممارسة عملية»، وقال إن المركز الإعلامي سيكون «مكونا أساسيا للشفافية والمساءلة المطلوبة» لجعل هذه الانتخابات «ذات مصداقية».

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