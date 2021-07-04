افتتاح منظومة تسجيل الناخبين.. والاتحاد الأوروبي يهنأ الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 يوليو 2021, 11:57 مساء
صورة من الحملة الترويجية للتسجيل في منظومة الانتخابات. (المفوضية)

أطلقت المفوضية العليا للانتخابات منظومة تسجيل الناخبين بداية من اليوم الأحد (4 يوليو) استعدادا لإجراء الانتخابات العامة (رئاسية وبرلمانية) في 24 ديسمبر المقبل؛ فيما هنأ الاتحاد الأوروبي الليبيين على هذه الخطوة.

وقالت المفوضية إن المنظومة ستبدأ في استقبال رسائل المواطنين الراغبين في التسجيل أو تغيير مراكز انتخابهم، أو الذين وصلوا إلى السن القانونية للتسجيل للانتخاب.

وأعلن مركز الاتصالات والمساعدة بالمفوضية  عن استقبال اتصالات المواطنين الراغبين بالاستفسار عن عملية تسجيل سجل الناخبين بالعملية الانتخابية يوميا من الساعة 10 صباحا إلى 10 مساء.

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من جانبه، هنأ الاتحاد الأوروبي «كل الليبيين على افتتاح المنظومة»، مشددا على أهمية المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والمدنية لما لها من انعكاس على قضايا مهمة للمواطن كالسيولة وتوفر الكهرباء والتعليم وغيرها.

وأعلن الاتحاد عن أمنيته بالتوفيق لكل الليبيين وأن تساهم الانتخابات القادمة في دعم استقرار ليبيا وتحقيق الرخاء لجميع المواطنين، حسبما أكدت بعثة الاتحاد لدى ليبيا عبر صفحتها بموقع «فيسبوك». 

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