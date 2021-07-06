السايح وكوبيش يبحثان تحضيرات الانتخابات وإخفاق ملتقى الحوار في الوصول للقاعدة الدستورية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 يوليو 2021, 02:50 مساء
لقاء السايح وكوبيش، 6 يوليو 2021، (مفوضية الانتخابات)

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، تحضيرات المفوضية للاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وتناول اللقاء اليوم الثلاثاء، «آخر المستجدات بخصوص مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا، وإخفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في الوصول إلى قاعدة دستورية تمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده»، حسب بيان المفوضية على موقعها الإلكتروني.

وهنأ كوبيش الشعب الليبي بإعلان المفوضية انطلاق أولى خطوات الاستحقاق الانتخابي، ببدء تحديث منظومة تسجيل الناخبين، وافتتاح المركز الإعلامي بالمفوضية.

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