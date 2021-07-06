أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 يوليو 2021, 11:54 صباحا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود معظم مناطق البلاد طقس مستقر، وتكون درجات الحرارة معتدلة على مناطق الشمال مع رطوبة نسبية عالية، خاصة على الساحل.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تسجيل درجات الحرارة تراجعًا على مناطق الجنوب الغربي من غد الأربعاء.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، مع رطوبة عالية، خاصة على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 34 و38 درجة مئوية على مناطق الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض مناطق الخليج وبنغازي، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 38 و41 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و47 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى بين 40 و42 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استطلاع «بوابة الوسط» حول تطبيق لائحة الهبوط بالدوري الممتاز
رياضة محلية
مصر تبلغ إثيوبيا برفضها القاطع للملء الثاني لسد النهضة
دولى
بريطانيا تعلن فتح الملاعب أمام الجماهير بالسعة الكاملة وبدون قيود
رياضة عالمية
هل يهدد الخلاف العلني النادر بين السعودية والإمارات بخصوص النفط بتفكيك «أوبك ...
اقتصاد
الدبيبة: موجة الحر فاقمت مشكلة الكهرباء.. وتعاقدنا مع شركات مصرية لإنشاء 4 محطات
ليبيا
مدرب الأهلي بنغازي يقدم كشف حساب بعد الرحيل و8 شهور عملا ويبرئ الإدارة من ...
رياضة محلية
الدبيبة: طرحنا فكرة المقاطعات بسبب مشكلات في قانون المحافظات
ليبيا
بالكور: الحكومة مصرة على التوسع في الإنفاق دون خطة واضحة
ليبيا
13 تكتلا وحزبا سياسيا تدعو إلى منع عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها
ليبيا
«الصحة العالمية» تحدد أسباب تراجع أعداد المصابين بـ«كورونا» في ليبيا
ليبيا
الخارجية الروسية: فيرشينين وكوبيش ناقشا في جنيف تفاصيل الوضع الراهن لعملية ...
ليبيا
السعودية: زواج المسيار بلا قيود يلقى رواجا بين السعوديين
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رجل يلتهم 76 شطيرة «هوت دوغ» في 10 دقائق