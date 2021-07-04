وزارة الصحة تعلن حالة التأهب بجميع مراكز العزل والفلترة بالمناطق الحدودية والمنافذ

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 يوليو 2021, 07:35 مساء
مقر وزارة الصحة (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، حالة الاستعداد والتأهب بجميع مراكز العزل والفلترة «وتحديدا بالمناطق الحدودية والمنافذ بدرجة قصوى»، وذلك في ظل تفاقم الوضع الوبائي في الدول المجاورة جراء تفشي السلالة الهندية «دلتا» من فيروس كورونا المتحور.

وشدد تعميم وزعته إدارة الطوارئ الصحية ونشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» على ضرورة الاستعداد والتأهب «بدرجة متوسطة للمناطق الممتدة من الزاوية حتى منفذ رأس جدير، والمنطقة الممتدة من غريان إلى منفذ وازن».

- مركز مكافحة الأمراض يطالب برفع حالة التأهب ويعلن 3 إجراءات
- 719 إصابة جديدة وست حالات وفاة بـ«كورونا»

وفي وقت سابق الأحد، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 719 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 224 حالة شفاء، وست حالات وفاة.

كما طالب مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، الأحد، مشرفي الرصد والاستجابة بالبلديات برفع حالة التأهب، ورفع جهود الترصد الوبائي لمواجهة «كوفيد 19» بالالتزام بثلاثة تدابير.

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