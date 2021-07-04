719 إصابة جديدة وست حالات وفاة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 يوليو 2021, 11:07 صباحا
عناصر طبية تابعة للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات. (صفحة اللجنة على فيسبوك)

  أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 719 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 224 حالة شفاء، وست حالات وفاة.

وقال المركز، في بيانه رقم «446»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم 4720 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 4001 عينة، وإيجابية 719 عينة بنسبة 15% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» منذ بداية الجائحة في البلاد في مارس 2020، إلى 195 ألفًا و42 حالة بينها 12 ألفًا و736 نشطة، و179 ألفًا و95 شفاء، و3211 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المطعَّمين 862 ألفًا و473 شخصًا.

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