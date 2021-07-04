مركز مكافحة الأمراض يطالب برفع حالة التأهب ويعلن 3 إجراءات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 يوليو 2021, 04:06 مساء
مدير مكافحة الأمراض بدر النجار. (صفحة المركز على فيسبوك)

طالب مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، الأحد، مشرفي الرصد والاستجابة بالبلديات برفع حالة التأهب، ورفع جهود الترصد الوبائي لمواجهة «كوفيد 19» بالالتزام بثلاثة تدابير.  

ودعا النجار في خطاب موجه إلى المشرفين، السبت، إلى الالتزام بالتحديث الأخير لتعريف حالة «كوفيد 19» (المحتملة، المشتبهة والمؤكدة) الصادر عن منظمة الصحة العالمية بتاريخ 16 ديسمبر 2020، الالتزام ببروتوكول تتبع المخالطين والبؤر الوبائية لحالة «كوفيد 19». 

كما وجه النجار «باتباع إجراءات الوقاية كالتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، والتعقيم، والالتزام بارتداء معدات الوقاية الشخصية أثناء التعامل مع الحالات، مع ضرورة الاستخدام الرشيد لمعدات الحماية الشخصية»، كذلك «إرسال التقارير اليومية والأسبوعية عن الوضع الوبائي إلى إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض».

وفي وقت سابق الأحد، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 719 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 224 حالة شفاء، وست حالات وفاة.

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