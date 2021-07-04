ضبط 115 مهاجرا في عرض البحر وإعادتهم إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 يوليو 2021, 04:41 مساء
المهاجرين بعد إنزالهم في ميناء طرابلس. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، ضبط 115 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم نساء وأطفال، في عرض البحر وإعادتهم إلى طرابلس.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن العملية نفذها الزورق البحري «P301» التابع لمكتب العمليات البحرية بالإدارة العامة لأمن السواحل.

وأكدت الوزارة تسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم من قبل فريق المنظمة الدولية للهجرة بعد إعادتهم إلى نقطة الإنزال بميناء طرابلس البحري.

المهاجرين بعد إنزالهم في ميناء طرابلس. (وزارة الداخلية)
المهاجرين بعد إنزالهم في ميناء طرابلس. (وزارة الداخلية)
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