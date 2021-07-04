الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الساحل الغربي

نشرة الأرصاد الجوية المتوقعة اليوم الأحد 4 يوليو 2021.

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، الأحد، ارتفاع درجات الحرارة اليوم على مناطق الساحل الغربي عما كانت عليه خلال اليومين الماضيين، إذ تتراوح بين 37 و39 درجة مئوية.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى أن درجات الحرارة تبقى دون تغير على باقي مناطق الدواخل والجنوب، وتسجل بين 40 و48 درجة مئوية.

وتسجل درجات الحرارة تراجعًا بداية من يوم غد الإثنين على شمال غرب البلاد ليشمل منتصف الأسبوع أغلب المناطق، حيث تسود الرياح الشمالية التي تعمل على تلطيف الأجواء، وعودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الفصلية.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على بعض المناطق الجبلية.

• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى شمالية غربية معتدلة السرعة على أغلب المناطق.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و39 درجة مئوية على المناطق الساحلية، بينما تبقى مرتفعة على مناطق الدواخل، حيت تتراوح بين 40 و45 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا بداية من يوم الغد على أغلب المناطق. مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

الخليج -سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات – مراده

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الرياح: شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية مع رطوبة نسبية عالية، وما بين 37 و39 درجة مئوية على جالو والجغبوب،وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد على بعض المناطق الساحلية.

الجفرة – سبها- غـات- غدامس- الحمادة

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على الحمادة وغات.

• الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 43 و48 درجة مئوية.