الدبيبة يدعو إلى التوافق على صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 يوليو 2021, 01:37 صباحا
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إلى التوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات العامة في موعدها.

وحث الدبيبة جميع الأطراف الوطنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا على الاضطلاع بمسؤولياتهم وتغليب المصلحة العامة والتوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها، وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الانتخاب، حسب تدوينة على حسابه بموقع «تويتر»، اليوم السبت.

وعقدت أمس الجمعة الجلسة الختامية لملتقى الحوار السياسي الليبي، حيث أعلن الأمين العام المساعد، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا عدم التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية التي ستجرى الانتخابات العامة بمقتضاها.

 

 

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