فضل الأمين: فشل ملتقى الحوار يؤكد حاجة ليبيا إلى رئيس منتخب مباشرة من الشعب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 يوليو 2021, 01:31 صباحا
فضيل الأمين، (أرشيفية: البعثة الأممية)

قال عضو لجنة الحوار السياسي في «اتفاق الصخيرات» فضيل الأمين إن ما جرى في ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اليومين الماضيين، «الذي انتهى إلى فشل ذريع بقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا»، يؤكد حاجة ليبيا إلى «رئيس دولة منتخب مباشرة من الشعب الليبي دون وسيط».

وأضاف أن من وصفهم بـ«مالكي القطع المتفتتة» من السلطة الليبية، يصرون على الاحتفاظ بها «رغما عن كل شيء»، ومهما كان الثمن من «جلد الشعب ودم البلاد»، مكملا: «لن يفرط أيا منهم فيما استولى عليه من قطعة من السلطة، ولن يسلمها طوعا عبر حوار (win-win)، ولهذا لابد أن يقول الشعب كلمته»، وذلك حسب تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم السبت.

وأكمل: «أما هؤلاء فقد قالوا ما لديهم عبر هذه التخريفات المكررة التي تسمى مقترحات، التي ليست سوى اجترار لتجارب العشر سنوات الفاشلة التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه.. دعوا الشعب يقول كلمته أما أنتم فقد قلتم وفعلتم ما فيه الكفاية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد مواجهة أبوسليم (3 × 2) رفيق في الدوري الليبي الممتاز.. بث مباشر
رياضة محلية
هبوط اضطراري لطائرة شحن أميركية فوق المحيط الهادي
دولى
الرئيس الصيني: التجديد العظيم للأمة الصينية دخل مسارا تاريخيا لا رجوع فيه
دولى
اليوم.. 4 مباريات في الأسبوع الـ16 للدوري الليبي
رياضة محلية
«الصحة العالمية»: ليبيا أجرت 1.1 مليون «فحص كورونا» أكدت إصابة 17%
ليبيا
بايدن «يقدر» الشراكة مع الجزائر لدعم الاستقرار في ليبيا
ليبيا
حظر إعلانات إنقاص الوزن على «بينترست»
طب وصحة
ليبيا تنتظر أيام الحسم.. هل تجرى انتخابات الرئاسة بالقوائم؟
ليبيا
نهائي «الكونفدرالية» بنكهة ليبية
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: تعثر القاعدة الدستورية في جنيف وخلاف حول «الدفاع»
ليبيا
السفير البريطاني : نقاشات مع الليبيين بشأن القاعدة الدستورية الأسابيع المقبلة
ليبيا
في العدد 293: تمدد الخلاف في جنيف.. وضغوط كوبيش.. ومعضلة حقيبة الدفاع
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح مهمة من «جنرال موتورز»