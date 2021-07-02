حليمة الصادق: مجلس النواب حدد جلسة للبت في المناصب السيادية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 يوليو 2021, 08:10 مساء
الناطقة باسم تجمع الوسط النيابي حليمة الصادق، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت الناطقة باسم تجمع الوسط النيابي حليمة الصادق إن مجلس النواب حدد جلسة للبت في بند المناصب السيادية، دون أن تكشف عن موعدها.

وأشارت الصادق إلى أن مجلس خلال انعقاده يوم الإثنين الماضي استعرض كتاب اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، الذي يطالب بضرورة تعيين وزيرا للدفاع، والذي أكد عدم صرف ميزانية الدفاع إلا بعد تعيين وزيرا لها، حسب تصريح نشرته صفحة التجمع بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الخميس.

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وطالب المجلس اللجنة المالية بتقديم مقترح لإقرار الميزانية العامة للعام 2021، كما دعا اللجنة التشريعية بالعمل على تعديل قانون المرتبات لكل العاملين بالدولة وعرضه الجلسة القادمة، وقانون الحكم المحلي، وفق حليمة.

وأكدت استدعاء المجلس الحكومة في جلسة الإثنين المقبل، بعد اعتذراها عن جلسة الثلاثاء الماضي، كما أكد تفعيل اللجان النوعية به.

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