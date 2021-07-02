«سي ووتش» تنتقد وتنشر فيديو لمطاردة خفر السواحل الليبي مهاجرين في المياه المالطية

صورة من مقطع فيديو يظهر قيام خفر السواحل الليبي بإطلاق نار على مهاجرين كانوا على متن مركب في منطقة البحث والإنقاذ المالطية. (بوابة الوسط)

نشرت منظمة «سي ووتش» الدولية غير الربحية مقطع فيديو يظهر قيام خفر السواحل الليبي بإطلاق نار على مهاجرين كانوا على متن مركب في منطقة البحث والإنقاذ المالطية.

وذكرت«سي ووتش» أن خفر السواحل الليبي حاول منع زورق كان يحمل نحو 20 مهاجرا من عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا. حيث يُظهر فيديو صورته طائرة استطلاع تابعة للمنظمة غير الحكومية إطلاق رجال يرتدون الزي العسكري النار، وإجرائهم بمناورات خطيرة لزورق الدورية وإلقاء أشياء على الأشخاص الموجودين على متنه.

وأبلغت المنظمة حرس السواحل الليبي عبر الراديو أنهم يعرضون حياة الأشخاص على متن القارب للخطر وحثتهم على التوقف عن إطلاق النار.

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وفي وقت لاحق كشفت تقارير إعلامية عن وصول القارب إلى جزيرة «لامبيدوزا» الإيطالية صباح الخميس. وأعلنت الأسبوع المنصرم منظمة «أطباء بلا حدود» الدولية عن تعليق أنشطتها في مركزي المباني (التجميع والمغادرة) وأبو سليم لفترة محدودة احتجاجا على تدهور الأوضاع بشكل عام.

وتحذر منظمات حقوقية دولية من تصاعد أعمال العنف تجاه المهاجرين في مراكز الاحتجاز، خاصة ضد من يتم اعتراضهم في المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا. وحسب إحصائيات قام خفر السواحل الليبي، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، بإعادة أكثر من 14 ألف مهاجر إلى ليبيا منذ مطلع 2021، وهو رقم تجاوز نظيره الذي سجل خلال العام الماضي بأكمله.