إنقاذ 308 مهاجرين على متن زوارق في البحر المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يونيو 2021, 10:15 صباحا
إنقاذ 179 مهاجرا قبالة السواحل الليبية، 12 يونيو 2021. (القوات البحرية)

أنقذت دوريات حرس السواحل 308 مهاجرين غير شرعيين كانوا يستقلون زوارق مطاطية في البحر المتوسط، خلال رحلتهم إلى الشواطئ الأوروبية.

وأعاد الحرس 250 مهاجرا من جنسيات أفريقية مختلفة، خلال عملية أمس الثلاثاء، لكن عددا منهم فر، وبقي 61 نقلوا إلى مركز إيواء، حسب بيان الناطق باسم القوات البحرية على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وفي عملية أخرى، أنقذ طاقم الزورق «أوباري» 58 مهاجرا من جنسيات أفريقية، وجرى إنزالهم في قاعدة طرابلس البحرية، ونقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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