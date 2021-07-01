في العدد 293: «تعثر القاعدة الدستورية في جنيف.. وخلاف حول وزير الدفاع»

العدد 293 من جريدة الوسط

صدر اليوم الخميس العدد 293 من جريدة الوسط، وفي الصفحة الأولى وتحت عنوان: «تعثر االقاعدة الدستورية في جنيف وخلاف حول الدفاع»، يتناول المانشيت تمدد الخلافات وغياب التوافقات، ما طغى على مطالب الالتزام بموعد الانتخابات خلال اجتماعات أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا.

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ويرصد الموضوع الرئيسي كيف أن المبعوث الأممي يان كوبيش لجأ إلى أسلوب الضغط عن طريق التركيز على الجدول الزمني لحسم التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات، فيما واجهت دعوة بعض المشاركين في جنيف إلى تأجيل انتخابات 24 ديسمبر المقبل، استنكارا واسعا.

وعلى الصفحة الثالثة تقرأ موضوعا شائكا حول الخلاف شبه المعلن الذي نشب بين المجلس الرئاسي الليبي ورئيس حكومة الوحدة الموقتة، على تسمية من يشغل منصب وزير الدفاع الذي يحتفظ به عبدالحميد الدبيبة، في انتظار حسم الخلاف بتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبياوفي الصفحة الرابعة نقرأ تغطية شاملة لجلسات وتوصيات اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي، والتى انطلقت في جنيف، الإثنين الماضي، وجاءت التغطية تحت عنوان عريض:

ليبيا تنتظر أيام الحسم.. هل تجرى انتخابات الرئاسة بالقوائم؟

وترصد التغطية معظم مطالب أعضاء الملتقى سواء التي طرحوها داخل أروقة قصر الأمم المتحدة في جنيف أم على صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

جائحة كورونا في ليبيا

ويتصدر الصفحة الخامسة الرصد الأسبوعي لجائحة كورونا في ليبيا، حيث أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تطعيم أكثر من 381 ألف شخص في أنحاء البلاد ضد الفيروس.

وفي الصفحة نفسها نجد موضوعين، الأول عن حصار المخلفات لشوارع بني وليد، والثاني عن ملف المناصب السيادية وانتظار مجلس النواب رد المجلس الأعلى للدولة لحسم المترشحين لهذه المناصب المهمة.

تحالف من النيل إلى الفرات

وفي الشؤون العربية والدولية، تقرأ في الصفحة السادسة تقريرا بعنوان «ترويكا عربية.. من النيل إلى الفرات»، وفيه قراءة لزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة العراقية بغداد، والقمة الثلاثية التي جمعت رؤساء العراق ومصر والأردن وبدت وكأنها نواة تحالف عربي جديد. أما الصفحة السابعة فيتصدرها موضوع مجمع يرصد عودة الإغلاقات إلى دول عدة في العالم، بسبب شراسة المتحور دلتا، أحد أخطر تحورات فيروس كورونا المستجد.

ارتفاع إيرادات النفط الليبي

ونقرأ في الاقتصاد تقريرا بعنوان «الطلب العالمي يرفع إيرادات النفط الليبي»، حيث كشفت مؤسسة النفط والغاز الليبية عن أن إجمالي الإيرادات عن شهر مايو الماضي بلغت أكثر من 1.3 مليار دولار. ومن الاقتصاد إلى الثقافة ونقرأ في صدر صفحتها تغطية موسعة لمشاركات وزارة الثقافة الليبية ودور النشر العامة والخاصة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي انطلق، أمس الأربعاء.

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وتشارك ليبيا في معرض القاهرة بعدد 800 عنوان لكتب متنوعة. ومن الثقافة إلى صفحة الفن التي يتصدرها تقرير بعنوان «ملتقى القاهرة السينمائي يفتح باب التقديم لمشروعات الأفلام العربية»، وذلك قبل أن ينطلق في 4 ديسمبر المقبل.

وفي الرياضة نقرأ موضوعا في الصفحة الرابعة عشرة، بعنوان: «حراس فرسان المتوسط تخصص أرقام قياسية». أما الصفحة التالية فتضم موضوعا رئيسيا، بعنوان: «نهائي الكونفدرالية بنكهة ليبية»، ويرصد مشاركة للاعبين ليبيين في المباراة النهائية؛ أحدهما يلعب مع فريق شبيبة القبائل الجزائري، والثاني في صفوف الرجاء المغربي.